بالفيديو والصور.. انطلاق أولى الرحلات الرسمية لقطار الحرمين السريع وسط احتفالات وعروض شعبية

انطلقت صباح اليوم الخميس أولى الرحلات الرسمية لقطار الحرمين السريع بين مكَة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بحضور رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح.
وتوافد المسافرون إلى محطة قطار الحرمين، وسط احتفالات مبهجة وعروض شعبية ومظاهر احتفالية لاستقبال الركاب.
وأظهرت لقطات مصورة رئيس هيئة النقل العام في قمرة قيادة قطار الحرمين السريع برفقة الكابتن عبدالرحمن الشهري قائد أول رحلة في التشغيل الرسمي بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
يذكر أن إمارة منطقة مكة المكرمة أعلنت أن رحلات قطار الحرمين السريع ونقل المسافرين سوف تنطلق بدءًا من اليوم الخميس، لافتة إلى أن الرحلات بين مكة والمدينة، ستمر بمحطتي جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دشن في جدة قبل أيام قطار الحرمين السريع، في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة.
ومن المقرر أن يتم نقل المسافرين وتسيير الرحلات بواقع 4 رحلات أسبوعية أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد.
من غرفة قيادة #قطار_الحرمين_السريع #هذه_اللحظة..#انطلقنا_لتكون_أقربpic.twitter.com/Az533J5fQw
— قطار الحرمين السريع (@haramainrailway) October 11, 2018