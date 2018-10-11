بدء التشغيل التجريبي لأجهزة الخدمة الذاتية بجوازات مطار الملك خالد الدولي.. تعرف على آلية عملها

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني أمس عن بدء التشغيل التجريبي لأجهزة الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر في صالات الجوازات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وقال مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، الذي دشن الخدمة رفقة عدد من المسؤولين، أن أجهزة الخدمة الذاتية عبارة عن نظام متكامل يستطيع المسافر من خلاله تسجيل دخوله وخروجه من المملكة آلياً بكل يسر وسهولة دون الحاجة للمرور على موظف الجوازات.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة تجريبية في جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض وبعد نجاح التجربة سيتم التوسع بتطبيقها في كافة منافذ المملكة، مبيناً سعي المديرية العامة للجوازات لتطوير كافة خدماتها الإلكترونية للمواطن والمقيم وتسهيل إجراءاتهم بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن النظام يتكون من أجهزة الخدمة الذاتية التي تستخدم من قبل المسافرين، وجهاز مراقبة يتم استخدامه من قبل موظف الجوازات لمراقبة أجهزة الخدمة الذاتية وإدارتها، حيث يقوم جهاز الخدمة الذاتية بقراءة بيانات جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية والحصول على بيانات المسافر، ومن ثم يتم فحص هذه البيانات والتقاط صورة المسافر وبصماته للتحقق من هويته.
وأوضحت أنه في حالة عدم وجود أي ملاحظة على المسافر ونجاح عملية التحقق، يقوم جهاز الخدمة الذاتية بطباعة إيصال يؤكد عبور المسافر من خلال الجهاز، أما في حال فشل إحدى الخطوات فيعرض الجهاز رسالة للمسافر بالتوجه إلى موظف الجوازات ليتمكن من خدمته، بينما يستخدم جهاز المراقبة من قبل موظف الجوازات لمراقبة عمل الأجهزة ومعرفة المعلومات عن المسافر الذي يستخدم الجهاز.
وفق “أخبار 24”.