نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > تعليم الخرج يعلن عن توفر (70) وظيفة لحراس مدارس البنات
11/10/2018   11:47 ص

تعليم الخرج يعلن عن توفر (70) وظيفة لحراس مدارس البنات

+ = -
2315

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الخرج ( الأمن والسلامة المدرسية ) عن توفر ( 70 ) وظيفة لحراس مدارس البنات في تعليم الخرج والدلم ، ورغبة في إتاحة الفرصة لتوظيف الحراس على (شركة الزواهد) وتكون الأولوية لمن ألغيت عقودهم ( الأجر اليومي ) ولمن يرغب بالتقديم حسب الشروط والضوابط الخاصة بتوظيف أفراد الحراسات الأمنية في المدارس :  1- أن يكون سعودي الجنسية  2- أن لايقل عمره عن (35) عاماً ولايزيد عن (55)  3- الشهادة الابتدائية ويفضل من لديه مؤهل أعلى  4- أن يكون حسن السيرة والسلوك (شهادة حسن سيرة وسلوك)  5- صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية والتأكد من سجله الأمني عن طريق الشرطة (الأمن الجنائي)  6-أن يكون لائقاً طبياً (شهادة طبية)  7-أن يكون قد أنهى التدريب والتأهيل  8-ألا يكون مرتبطا بوظيفة أخرى  9- الالتزام بالسلوك العام والضوابط التي تفرضها الجهة المستفيدة أو تتطلبها أهمية وخصوصية الموقع  10- التقيد بالزي المحدد لأداء العمل الأمني  11- أيام العمل (6) أيام في الأسبوع  12- ساعات العمل (8) ساعات يومياً  13- الراتب الشهري (3000) ريال  14- العمل في مدارس البنات، أو أي مدرسة تحددها الشركة ، أو إدارة التعليم .  آخر موعد للتسجيل يوم الخميس الموافق 9 / 2 / 1440 هـ والتسجيل يكون على الرابط التالي:  https://goo.gl/forms/mQWk0sgoclhdwixr2

تعليم الخرج يعلن عن توفر (70) وظيفة لحراس مدارس البنات

أخبار الخرج, تعليم الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885006646.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.