تعليم الخرج يعلن عن توفر (70) وظيفة لحراس مدارس البنات

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الخرج ( الأمن والسلامة المدرسية ) عن توفر ( 70 ) وظيفة لحراس مدارس البنات في تعليم الخرج والدلم ، ورغبة في إتاحة الفرصة لتوظيف الحراس على (شركة الزواهد) وتكون الأولوية لمن ألغيت عقودهم ( الأجر اليومي ) ولمن يرغب بالتقديم حسب الشروط والضوابط الخاصة بتوظيف أفراد الحراسات الأمنية في المدارس : 1- أن يكون سعودي الجنسية 2- أن لايقل عمره عن (35) عاماً ولايزيد عن (55) 3- الشهادة الابتدائية ويفضل من لديه مؤهل أعلى 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك (شهادة حسن سيرة وسلوك) 5- صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية والتأكد من سجله الأمني عن طريق الشرطة (الأمن الجنائي) 6-أن يكون لائقاً طبياً (شهادة طبية) 7-أن يكون قد أنهى التدريب والتأهيل 8-ألا يكون مرتبطا بوظيفة أخرى 9- الالتزام بالسلوك العام والضوابط التي تفرضها الجهة المستفيدة أو تتطلبها أهمية وخصوصية الموقع 10- التقيد بالزي المحدد لأداء العمل الأمني 11- أيام العمل (6) أيام في الأسبوع 12- ساعات العمل (8) ساعات يومياً 13- الراتب الشهري (3000) ريال 14- العمل في مدارس البنات، أو أي مدرسة تحددها الشركة ، أو إدارة التعليم . آخر موعد للتسجيل يوم الخميس الموافق 9 / 2 / 1440 هـ والتسجيل يكون على الرابط التالي: https://goo.gl/forms/mQWk0sgoclhdwixr2
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