تعرّف على مواعيد وملاعب مباريات “سوبر كلاسيكو” التي تستضيفها المملكة

تنطلق اليوم (الخميس) أولى مباريات البطولة الرباعية الودية “سوبر كلاسيكو”، التي تستضيفها المملكة ما بين يومي 11 و16 أكتوبر الجاري، ويشارك فيها منتخبات السعودية والبرازيل والأرجنتين والعراق.
وتقام أولى مباريات البطولة اليوم بين منتخبي العراق والأرجنتين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في حي الملز بالعاصمة الرياض، فيما تقام ثاني المباريات غداً (الجمعة) بين المنتخب السعودي ونظيره البرازيلي على ملعب جامعة الملك سعود الرياضية في الرياض.
وفي يوم الإثنين المقبل (15 أكتوبر) سيواجه الأخضر في قمة عربية نظيره العراقي في ثالث مباريات البطولة على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، وتختتم البطولة يوم الثلاثاء المقبل (16 أكتوبر) بمباراة القمة بين قطبي أمريكا الجنوبية منتخبي البرازيل والأرجنتين على ملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.