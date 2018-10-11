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اخبار رياضية > شاهد.. يتقدمهم نيمار.. منتخب البرازيل يصل الرياض للمشاركة في البطولة الرباعية
11/10/2018   10:00 ص

شاهد.. يتقدمهم نيمار.. منتخب البرازيل يصل الرياض للمشاركة في البطولة الرباعية

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وصلت بعثة المنتخب البرازيلي أمس (الأربعاء) إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ وذلك للمشاركة في البطولة الرباعية التي تنطلق اليوم (الخميس) في المملكة، وتضم منتخبات السعودية والبرازيل والأرجنتين والعراق.

ووصل المنتخب البرازيلي بكامل نجومه، يتقدمهم لاعب باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، وزميله تياغو سيلفا، بالإضافة إلى لاعب ليفربول روبيرتو فيرمينيو ولاعب برشلونة فيليب كوتينيو وغابرييل جيسوس لاعب مانشيستر سيتي؛ حيث اُستقبل نجوم السامبا بالورود وسط ترحاب كبير.

وتنطلق البطولة الرباعية اليوم بمواجهة بين منتخبي الأرجنتين والعراق، ثم تقام المباراة الثانية يوم غد (الجمعة) بين المنتخب السعودي والمنتخب البرازيلي، وسيواجه الأخضر نظيره العراقي في المباراة الثالثة، يوم الإثنين المقبل، وتختتم البطولة يوم الثلاثاء بمباراة الكلاسيكو بين منتخبي البرازيل والأرجنتين.

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شاهد.. يتقدمهم نيمار.. منتخب البرازيل يصل الرياض للمشاركة في البطولة الرباعية

اخبار رياضية
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