أمين الشرقية يوجه بتمليك بسطة “أم عبدالله” لأبنائها بعد وفاتها

وجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير بتمليك بسطة “أم عبدالله”، التي توفيت مؤخراً بعد معاناة طويلة مع المرضلأبنائها؛ وذلك لضمان استمرار مصدر الرزق الوحيد لهم.
وقدم الجبير تعازيه ومواساته لأبناء وذوي “أم عبدالله” صاحبة كشك الشاي المعروف بكورنيش الخبر، مشيداً بكفاحها وصبرها طيلة السنوات الماضية على كسب رزقها بطريقة صحيحة وبإتقان وحسن تعامل يشهد به جميع مَن تعاملوا معها.
وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية أن السيدة أم عبدالله هي إحدى الحالات التي سبق وأن تبنى أمين الشرقية حالاتهن بعدما شاهدها هي وأخريات خلال ممارستهن أنشطتهن بشكل يعرضهن للشمس وللعوامل الجوية الأخرى من خلال إطلاقه مبادرة “بسطة بالتعاون مع مؤسسة المجدوعي الخيرية”.
يشار إلى أن عدداً من سكان مدينة الخبر قد نعوا السیدة “أم عبدالله”، التي مكثت أكثر من عقدين من الزمان وھي تبیع المشروبات الساخنة في كشك شھیر يعرفه رواد الكورنیش.