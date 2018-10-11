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أخبار محلية > شاهد.. التحالف ينفذ غارات جوية على تجمعات لقادة الميليشيات الحوثية
11/10/2018   9:56 ص

شاهد.. التحالف ينفذ غارات جوية على تجمعات لقادة الميليشيات الحوثية

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نفذت الطائرات المقاتلة التابعة للتحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية، اليوم (الأربعاء)، غارت جوية على عدة مواقع تابعة للميليشات الحوثية داخل الأراضي اليمنية.

واستهدفت الغارات منصات لإطلاق الصواريخ البالستية ومراكز قيادة وأنفاقا تستخدمها الميليشيات، إضافة إلى تجمعات لعدد من قادة الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران.

وتأتي هذه العمليات في إطار جهود التحالف في دعم الحكومة اليمنية الشرعية لتقويض النفوذ الإيراني في المنطقة؛ ومواجهة وكلائها الحوثيين الذين يحاولون اختطاف اليمن وجعله تابعاً لإيران.

شاهد.. التحالف ينفذ غارات جوية على تجمعات لقادة الميليشيات الحوثية

أخبار محلية
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