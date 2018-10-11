الحصيني: أجواء باردة ليلاً على المملكة في الأيام الثلاثة المقبلة.. ونصائح بتجهيز الملابس الشتوية

توقع المختص في شؤون الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد معظم مناطق المملكة والخليج الأيام الثلاثة المقبلة أجواءً باردة خلال ساعات الليل.
وقال الحصيني عبر حسابه بـ”تويتر”، إن الأجواء خلال الـ72 ساعة المقبلة ستكون حارة وسط النهار مُعتدلة أول الليل وباردة آخر الليل خاصةً خارج المدن بمعظم مناطق المملكة والخليج، لافتاً إلى أن الأمر قد يجبر الأهالي على ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة.
وأضاف أنه يتوقع أن تشهد أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية، هطول أمطار مسبوقة برياح مُثيرة للأتربة، مبيناً أن الرياح يتوقع أن تكون خفيفة ومتوسطة غير مُثيرة للأتربة على المناطق الأخرى، باستثناء الحدود بين المملكة وعمان واليمن.
ولفت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة تتراوح العظمى فيها بين ٣٩ إلى ٣٢ يستثنى منها مكة والمدينة وحفر الباطن التي يتوقع تسجيلها 40 درجة مئوية، كما أن درجات الحرارة الصغرى تتراوح مِن ١٧ إلى ٢٧ درجة، موضحاً أن المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية درجات الحرارة العظمى تتراوح فيها من ٣٠ إلى ٢٥، والصغرى تتراوح بين ١٤ إلى ٢٢ درجة مئوية.