اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحـوثيون من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة

اعترضت قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الأربعاء)، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحـوثي الإرهابية المدعومة من إيران من داخل محافظة صعدة في اليمن باتجاه أراضي المملكة.
وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد ركن تركي المالكي، أن الصاروخ تم رصده في تمام الساعة العاشرة و51 دقيقة مساءً، وكان قد أطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في منطقة نجران.
وأضاف المالكي أنه لم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات، مؤكداً أن هذه الأعمال العدائية التي يقوم بها الحوثيـون تثبت تورط النظام الإيراني ودعمه لهذه الميليشيا الإرهابية، وتعنّتها وتحديها للقرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن، واستمرارها في تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، وإصرارها على مخالفة القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثـي المدعومة من إيران باتجاه المملكة، بلغ 204 صواريخ، تسببت في استشهاد 112 مدنياً من المواطنين والمقيمين وإصابة المئات.