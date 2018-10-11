كشفت شركة “سابك” عن تفاصيل مبادرتها الجديدة لتوطين 75% من مشترياتها؛ لتحفيز وتنمية المحتوى المحلي.
وأوضحت الشركة أن مبادرتها الوطنية الجديدة “نساند” ستساعد على رفع معدل توطين التقنيات الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وزيادة الصادرات السعودية عن طريق دعم ومساندة المستثمرين.
وبيّن رئيس وحدة المحتوى المحلي في سابك المهندس فؤاد موسى، أن مشتريات الشركة سنوياً تبلغ ما بين 24 إلى 26 مليار ريال، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً منها يأتي من الخارج. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الشركة تتبنى نهجاً متكاملاً لتعظيم وتنمية المحتوي المحلي من خلال تعزيز توطين المواد الخام والخدمات، وخلق فرص واستثمارات واعدة في الصناعات التحويلية وتطوير القوى العاملة من جهة التدريب وريادة الأعمال.