حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات عددٍ من المناطق.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، أن تأثير الأحوال الجوية المذكورة سيشمل مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة وقد يمتد تأثيرها حتى مرتفعات مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة، وقد تهطل منها أمطار على مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل، وأن الضباب سيتكون على السواحل الشرقية والغربية للمملكة، خلال الليل وساعات الصباح الباكر.