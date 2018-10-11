مدير التعليم يشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم بمتوسطة حنين وابتدائية صلاح الدين

احتفاء باليوم العالمي للمعلم وتقديراً لدوره ومكانته وعظم رسالته قام سعادة مدير التعليم الدكتور خالدبن عبدالله العتيبي صباح اليوم الأربعاء بزيارة متوسطة حنين ومشاركتهم الاحتفاء بيوم المعلم ، حيث استقبل من قبل قائد المدرسة والكادر التعليمي فيها ثم اتجه إلى مقر الحفل الخطابي :
قدمه الطالب فراج الدوسري واستهل بالقرآن الكريم للطالب فراس الطشة ، فكلمة قائد المدرسة الأستاذ مبارك القحطاني ألقاها نيابة عنه الأستاذ علي القحطاني بعدها كلمة بعنوان (لمعلم الناس الخير) للطالب راكان الحميد ، تلاها نشيد( لك معلمي) للطالب إبراهيم أنور ، فمقطع صوتي بهذه المناسبة مرسل من ولي أمر الطالب ريان البيشي ،تلاها مسابقة الرسم التعبيري لنخبة من الطلاب ، وقصيدة (يامن له الفضل ) للطالب نايف الدوسري ..
وفي الختام قدم سعادة مدير التعليم شكره لجميع منسوبي المدرسة على جهودهم المبذولة قائلاً إن احتفالنا بكم معلمينا لا يقف عند هذا اليوم وهذه الذكرى مع أهميتها وقيمتها العالية ،فنحن فخورون بكم، ممتنون لجهودكم، ونسمو ونحن ننظر لكم جنوداً لوطننا، الذي أعطى ويعطي المعلم مزيداً من العناية والاهتمام”..
وأضاف العتيبي :” احتفال اليوم تفعيل لمناسبة عالمية نشارك بها دول العالم الاحتفاء بيوم المعلم الذي أقرته منظمة اليونسكو الدولية التي تعتبر بلادكم عضواً مؤسساً فيها وموقعاً على ميثاقها للتذكير بقيمة المعلم ومكانته ودوره الريادي في مسيرة النماء والعطاء ” .
وأبان أن المعلم لايؤدي وظيفة أو مهنة فحسب بل أبعد من ذلك بكثير فهو من يقوم بتعليم وتربية ثروة الوطن الحقيقية شباب المستقبل، والإشارة له في مثل هذه الذكرى ليست إلا لحظات وفاء لمن يشتعلون كمصابيح وضاءة، تنير الدرب لأجيال هم قادةٌ للمستقبل ، وصناع للتنمية والإبداع في كل مكان..
وفي الختام تم توزيع باقات الورود لمدير التعليم وصحبه الكرام ومعلمي المدرسة وشهادات شكر وتقدير للمعلمين المتميزين ..
رافقه مدير الإعلام والاتصال الأستاذ عبدالله بن سعيد القرني .
بعد ذلك قام بزيارة ابتدائية صلاح الدين واستقبل بنشيد وطني من طلاب الكشافة عقبها جولة على المبنى وتجول في أرجاء المدرسة وأطلع على سير العمل وعلى القاعات الدراسية بعدها كرم سعادة مدير التعليم المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ، ووجه لهم كلمةإقراراً بفضلهم وتكريماً لعطائهم، واعترافاً بسموّ رسالتهم، معرباً عن تقديره للمعلمين باعتبارهم جوهر النظام التعليمي، وحملة رسالة التعليم التي تتجسّد فيها أسمى معاني التضحية والعطاء والإخلاص في العمل.
وقال العتيبي بهذه المناسبة: يطيب لي أن أزجي إلى زملائي المعلمين تحيّة اعتزاز بالدور الذي يقومون به في سبيل رفعة وطنهم، وتحيّة تقدير لعطائهم غير المحدود وتفانيهم في عملهم، وهم الذين يمثّلون الركن الأكثر أهميّة في منظومة التعليم، ويؤدون أدواراً هامة في بناء الشخصية الإيجابية، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم المثلى في نفوس أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات الذين يمثّلون حاضرَ هذا الوطن ومستقبله ، مقدما شكره لقائد المدرسة الأستاذ فيصل البريقي وجميع منسوبيها على حسن الاستقبال والحفاوة .