بالصور.. سعادة محافظ #الخرج يرعي حفل تدشين مبادرة “أفهمك” بمجمع الحديثي مول التجاري

رعى سعادة محافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي، صباح اليوم الأربعاء، حفل تدشين مبادرة «أفهمك» وتطبيقها الإلكتروني للترجمة بلغة الإشارة «إحسان إنسان»، والتي تقام بالشراكة بين إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلةً في إدارة التربية الخاصة، وجمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج «جذا»، ومكتب الحمدان لتطوير الأعمال والاستشارات الإدارية.
ولدى وصول المحافظ إلى مقر الحفل بمجمع الحديثي مول التجاري، كان في استقباله سعادة مدير التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، ورئيس مجلس إدارة جمعية «جذا» مدير التربية الخاصة بالإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى، ومشرفو التربية الخاصة بالإدارة: الأستاذ مصلح بن حنش الحلافي، الأستاذ تركي بن عبدالرحمن العتي، الأستاذ عبدالإله بن ناصر المحسن، والأستاذ خالد بن عبدالرحمن المحيسني، وسط حضور واسع من مسؤولي الجهات الحكومية المدنية منها والعسكرية، وطلاب ومعلمي برامج العوق السمعي بالمحافظة.
ثم بدئ الحفل بآيات عطرة من الذكر الحكيم، رافقتها ترجمة مباشرة إلى لغة الإشارة بالتعاون بين برنامجي الأمل بمدرسة جعفر بن أبي طالب الابتدائية ومتوسطة حطين.
عقب ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية «جذا» كلمةً بيّن فيها أهمية تطبيق «إحسان إنسان» الموجه لفئة الصم والذي يعد باكورة أعمال مبادرة «أفهمك»، موضحاً أن فكرة التطبيق تقوم على تحويل لغة الإشارة إلى اللغة المنطوقة والعكس بصورة يفهمها الأصم والسامع على حدٍ سواء.
وأكد اليحيى في كلمته أن التطبيق يعد بوابةً لمزيد من الاتصال الفاعل بين الصم والمجتمع، ولذلك «سعينا في جمعية «جذا» لتبني هذا التطبيق ولتكون الخرج هي منطلق تدشينه وتدشين المبادرة بدعم من شركائنا»، معرباً عن شكره وامتنانه لمحافظ الخرج على حضوره ودعمه، ولمدير التعليم والعاملين في إدارة التربية الخاصة نظير ما قاموا به من جهود كبيرة، ولجميع القائمين على الجهات الداعمة للمبادرة على ما أبدوه من تعاون واهتمام.
بدوره، أشاد المشرف العام على مدارس فرسان الجزيرة الأهلية الأستاذ ناصر بن عبدالله الحقباني، في كلمة ألقاها باسم الداعمين والرعاة، بفكرة المبادرة والتطبيق المحتفى بإطلاقه، معرباً عن فخر جميع الجهات الراعية والداعمة بدعم مثل هذه الأفكار الرائدة التي تخدم فئة يحمل لها المجتمع كل مشاعر الحب والمودة.
ثم ألقى سعادة مدير التعليم كلمةً أكد فيها حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات لا سيما من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تضمنت من بين أهدافها «ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، لتشمل بذلك ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، وكذلك توسيع دائرة الخدمات الإلكترونية في كافة المجالات».
وأعرب الدكتور العتيبي عن سعادته بأن تكون إدارة التعليم بالخرج عنصراً رئيسياً في تدشين هذه المبادرة والتطبيق المنبثق عنها، والذي يمكّن الأصم والسامع من التواصل السلس والمتقدم بينهما، لتشكّل هذه المبادرة نواةً لتطبيق التقنية المتقدمة في مجالي الإعاقة والتعليم.
وشكر مدير التعليم، في ختام كلمته، باسمه واسم الطلاب الصم في المحافظة، محافظ الخرج والجهات القائمة على المبادرة والداعمة لها.
عقب ذلك كرّم محافظ الخرج الجهات الداعمة للمبادرة وهي: إدارة التعليم بالخرج، شركة تطورات التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات، مكتب الحمدان لتطوير الأعمال، مالك مدارس فرسان الجزيرة الأهلية، شركة موارد للمياه، ومؤسسة كيدان.
ثم دشّن المحافظ رسمياً مبادرة «أفهمك» وتطبيق «إحسان إنسان»، قبل أن يقوم والحضور بجولة في المعرض المصاحب الذي يحكي عن المبادرة والجهات ذات العلاقة.
وخلال الحفل أُعلن عن دعم محافظ الخرج بـ300 اشتراك في التطبيق تُوزع مجاناً على الصم في المحافظة، كما أعلن مدير التعليم عن تقديم 100 اشتراك مجاني للطلاب والطالبات من فئة الصم، وكذلك دعمت شركة موارد للمياه ومدارس فرسان الجزيرة الصم بـ600 اشتراك مجاني مناصفةً بين الطرفين، فيما قدمت جمعية «جذا» اشتراكاً مجانياً لجميع الطلاب والطالبات في مركزها إضافةً إلى أسرهم.