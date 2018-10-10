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اخبار رياضية > مفاجأة .. جروس يحرض نجم الأهلي على العودة إلى الزمالك
10/10/2018   7:08 م

مفاجأة .. جروس يحرض نجم الأهلي على العودة إلى الزمالك

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استغل السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، الدعوة التي وجهها الدولي المصري محمد عبد الشافي ظهير أيسر الأهلي، احتفالا بتتويجهم بلقب السوبر أمام الهلال،و طالبه بالرحيل عن الفريق.

وكان الزمالك قد نجح في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي المصري، خلال اللقاء الذي جمعه بالهلال على ملعب الملز، وانتهى بهدفين مقابل هدف.

وقام جروس خلال الجلسة التي عقدها مع شيفو، بمطالبته بالعودة إلى الزمالك، لتلافي نقطة الضعف التي يعاني منها الفريق مؤخرا، ولم يجد لها أي حلول منذ رحيله قبل 4 سنوات.

يذكر أن عبد الشافي لعب تحت قيادة جروس إبان الفترة التي تولى فيها الفريق تدريب نادي الأهلي، وحقق معه بطولة الدوري وكأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين.

مفاجأة .. جروس يحرض نجم الأهلي على العودة إلى الزمالك

اخبار رياضية
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