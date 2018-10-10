مدرب الهلال السابق يتولى تدريب منتخب كوستاريكا

أعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم أمس الثلاثاء، تعيين الأوروجوياني جوستافو ماتوساس، مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الأول.
وقال ماتوساس الذي تم تقديمه اليوم في منصب المدير الفني لمنتخب كوستاريكا: “إنه تحد رائع، أشعر بحماس شديد”.
وأضاف: “لقد تحدثت مع كل أفراد عائلتي، والكل أجمع على إنها فرصة رائعة”.
وسيكتفي ماتوساس بأداء دور المتفرج خلال المباراتين الوديتين أمام المكسيك وكولومبيا يومي 11 و16 نوفمبر المقبل، حيث سيقود المدرب المؤقت رونالد جونزالس الفريق في هاتين المباراتين.
وسيكون الهدف الرئيسي في المهمة الجديدة لماتوساس هي قيادة منتخب كوستاريكا لمونديال 2022.
وكان ماتوساس، قد قاد الدفة الفنية لفريق الهلال الأول لكرة القدم في خمس مباريات، مطلع موسم 2016/2017، فاز في 3 مباريات وخسر مباراتين أمام الأهلي في كأس السوبر والاتفاق دوريًا، قبل أن تقيله إدارة الهلال، وتعين الأرجنتيني رامون دياز خلفًا له.