المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد أحمد بن راشد بن سعيد

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة عن تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى المقامة ضد المدعي عليه أحمد بن راشد بن سعد السعيد التميمي، سعودي الجنسية.
وأوضحت أن الموعد الجديد هو الإثنين الموافق 25 ربيع الأول 1440 هـ الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
وأشارت إلى أنها حددت موعداً جديداً نظراً لتغيب المتهم عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها.
ودعت المحكمة المدعي عليه للحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، مشددة على أنه في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة وخمسين من نظام المرافعات الشرعية, والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.