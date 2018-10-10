سيطرة “نصراوية” على جوائز الأفضل بالجولة الخامسة

سيطر نادي النصر على جوائز الأفضل للجولة الخامسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، المقدمة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
وفاز العالمي أمام ضيفه الحزم (5-1)، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري المحترفين.
وفاز الأورجوياني دانيل كارنيو المدير الفني للنصر بلقب أفضل مدرب في الجولة الخامسة، فيما فاز المغربي نور الدين امرابط بجائزة أفضل لاعب.
واستحق جمهور العالمي بلقب الأفضل هذه الجولة بعض الظهور الرائع الذي قاموا به اللقاء الماضي.
ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف.