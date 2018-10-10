تقاضوا 23 مليار ريال.. الإحصاء: 114 ألف موظف في قطاع المال والتأمين بينهم 82 ألف مواطن

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد العاملين في قطاع المال والتأمين 113 ألفاً و728 موظفاً خلال العام الماضي 2017، بينهم 82 ألفاً و308 موظفين سعوديين مقابل 31 ألفاً و420 غير سعودي.
وتشير الأرقام التي جاءت ضمن نتائج “مسح المال والتأمين 2017م” إلى ارتفاع عدد المشتغلين السعوديين في منشآت المال والتأمين بنسبة (3.32٪) خلال عام 2017م مقارنةً بالعام السابق 2016م.
وبلغ إجمالي ما تقاضاه العاملون في قطاع المال والتأمين من رواتب ومزايا وبدلات إضافية، حوالي 22 ملياراً و920 مليون ريال خلال العام الماضي.
في حين أظهرت نتائج المسح ارتفاع عدد المنشآت العاملة في نشاط المال والتأمين إلى 6664 منشأة موزعة على 14 نشاطاً فرعياً منها أنشطة البنوك والشركات القابضة، والتأجير المالي، وأشكال منح القروض الأخرى، والتأمين، وإدارة الأسواق المالية، وعقود الأوراق المالية، وأنشطة وكلاء وسماسرة التأمين، وإدارة الأموال، وغيرها من الأنشطة.
وبلغت الإيرادات للمنشآت العاملة في نشاط المال والتأمين 162 مليار ريال، بارتفاع قدره 10.3% مقارنة بالعام 2016، أما النفقات التشغيلية لتلك المنشآت فبلغت 47 مليارا و312 مليون ريال.