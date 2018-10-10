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أخبار محلية > موسوعة جينيس: السعودية تحطم الرقم القياسي لأكبر كمية ألعاب نارية أطلِقت في عدد من المناطق بتوقيت واحد
10/10/2018   6:59 م

موسوعة جينيس: السعودية تحطم الرقم القياسي لأكبر كمية ألعاب نارية أطلِقت في عدد من المناطق بتوقيت واحد

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أعلنت موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية، اليوم الأربعاء، حصول المملكة ممثلة بالهيئة العامة للترفيه على شهادة تؤكد نجاحها في كسر الرقم القياسي لأكبر كمية ألعاب نارية أطلِقت في عدد من المناطق بتوقيت واحد في اليوم الوطني.

وحطّمت المملكة بذلك الرقم المسجل سابقاً باسم الفلبين والمقدر بـ810 آلاف ومضة نارية، حيث حقّقت الهيئة رقم 962.168 ألف ومضة، عبر 58 موقعاً في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكانت الهيئة نجحت في اليوم الوطني بكسر رقم قياسي آخر، حيث تم تشكيل أكبر علم بطائرات الدرونز والألعاب النارية في سماءي الرياض وجدة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

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صورة

وفق”أخبار 24″.

موسوعة جينيس: السعودية تحطم الرقم القياسي لأكبر كمية ألعاب نارية أطلِقت في عدد من المناطق بتوقيت واحد

أخبار محلية
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