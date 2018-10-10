هيئة الاتصالات تؤكد: لن ينقطع الإنترنت غداً.. وهذه هي الجهات التي قد تتأثر

نشرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الأربعاء)، بيانا رسميا أكدت فيه أن ما أثير في بعض وسائل الإعلام حول انقطاع الإنترنت في يوم 11 أكتوبر 2018م الموافق ليوم غد (الخميس) غير دقيق؛ إذ لن يكون هناك أي انقطاع للإنترنت، وهو ما كان قد صرح به المتحدث باسم الهيئة أحمد أبوحيمد يوم أمس.
وأوضحت أن ما سيحدث هو احتمالية تأثر بعض الجهات التي لم تحدث أنظمتها ذات العلاقة بنظام أسماء النطاقات (DNS) لأكثر من عام، مشيرة إلى أنها أبلغت جميع مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم وعددا كبيرا من الجهات الحكومية والبنوك والشركات الكبرى في المملكة عدة مرات بأهمية التأكد من استعدادهم للتحديث. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنها أكدت على تلك الجهات بأهمية تحديث الأنظمة واستخدام النسخة المحدثة لمفتاح التشفير الخاص بالخوادم الجذرية لنظام أسماء النطاقات (Root DNS Servers) لضمان استمرار الخدمة وإمكانية الوصول إلى مواقع الإنترنت المحلية والعالمية.
وأشارت الهيئة إلى هذا التغيير الخاص ببروتوكول الامتداد الآمن لخدمة أسماء النطاقات (DNSSEC) هو الأول من نوعه والذي تقوم به مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) المعنية بإدارة خوادم الإنترنت الرئيسية لأسماء النطاقات.
وأفادت بأن هذا التحديث كان من المقرر تنفيذه العام الماضي ولكن جرى تأجيله للتأكد من أن آثار التغيير محدودة، ما أتاح مهلة إضافية للجهات حول العالم للتأكد من تحديث أنظمتها، والتي تقع ضمن مهام ومسؤولية إدارات تقنية المعلومات وأمن المعلومات في تلك الجهات.