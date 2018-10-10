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أخبار محلية > إيداع 2.4 مليار ريال.. “حساب المواطن” يكشف تفاصيل الدفعة الـ 11 لمستحقي الدعم
10/10/2018   6:54 م

إيداع 2.4 مليار ريال.. “حساب المواطن” يكشف تفاصيل الدفعة الـ 11 لمستحقي الدعم

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كشف برنامج “حساب المواطن”، اليوم الأربعاء، تفاصيل إيداع الدفعة الـ 11 لمستحقي الدعم عن شهر أكتوبر الجاري، حيث تم إيداع مبلغ 2.4 مليار ريال في حساباتهم، إضافةً إلى 18.3 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

من جانبه، أشار المتحدث الرسمي للبرنامج، سلطان القحطاني، إلى أن دفعة شهر أكتوبر شملت 3.7 مليون مستفيد رئيسي، و8.6 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد.

كما بلغت نسبة من شملهم الدعم 84% من الأُسر والأفراد المؤهلين، وبلغ متوسط الدعم للأسر المستحقة استحقاقاً كاملاً مبلغ 1000 ريال، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين في إجمالي عدد الدفعات حوالي 25.2 مليار ريال.

صورة

وفق “أخبار 24”.

إيداع 2.4 مليار ريال.. “حساب المواطن” يكشف تفاصيل الدفعة الـ 11 لمستحقي الدعم

أخبار محلية
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