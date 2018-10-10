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اخبار رياضية > بالصور.. سعودي يفوز بلقب بطولة العالم للراليات الصحراوية
10/10/2018   2:56 م

بالصور.. سعودي يفوز بلقب بطولة العالم للراليات الصحراوية

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نجح سائق الراليات السعودي أحمد الشقاوي في الفوز ببطولة العالم للراليات الصحراوية “كروس كانتري – فئة T2” بالمغرب، بعد أن تمكن مع ملاحه الروسي ألكيس كوزميتش من حسم البطولة قبل جولتها النهائية.

وتمكن الشقاوي وملاحه من بلوغ 226 نقطة في الجولة قبل النهائية، ليستحق تتويجه بلقب البطولة الصحراوية التي جرت على مدى 5 أيام في منطقة صحراوية، بمسافة تمتد لـ1362 كيلو مترا.

وكان سائق الراليات السعودي، قد حقق المركز الثاني في هنجاريا وبولندا والمركز الثالث في جولة إيطاليا، فضلا عن تحقيقه المركز الأول في 4 جولات من أصل 10 حتى الآن، وحسمه للقب البطولة قبل الجولة النهائية التي ستقام بالبرتغال خلال القترة 25 – 27 أكتوبر الجاري.

السعودي أحمد الشقاوي في الفوز ببطولة العالم للراليات الصحراوية

السعودي أحمد الشقاوي في الفوز ببطولة العالم للراليات الصحراوية

السعودي أحمد الشقاوي في الفوز ببطولة العالم للراليات الصحراوية

بالصور.. سعودي يفوز بلقب بطولة العالم للراليات الصحراوية

اخبار رياضية
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