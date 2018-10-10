بمشاركة 30 لاعبة.. الرياض تحتضن أول بطولة نسائية للمبارزة في المملكة

تحتضن الرياض أول بطولة للمبارزة للسيدات تحت سن “11 و15و20” تقام في المملكة، والتي تنطلق الجولة الأولى منها بعد غدٍ الجمعة، بمشاركة 30 لاعبة، شاركت 22 منهن الصيف الماضي ببرنامج المبارز الأولمبي لمدة 3 أشهر.
وتجرى البطولة في الصالة الرياضية بجامعة دار العلوم للبنات، تحت رعاية نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة الاميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، ويشارك في التحكيم محكمات من دولة الإمارات ومملكة البحرين، بالإضافة لمتطوعات من الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية. وفق “أخبار 24”.
وتقام منافسات أول بطولة للمبارزة النسائية في المملكة بمشاركة الأسلحة الثلاثة “الشيش، والسيف، والمبارزة”.