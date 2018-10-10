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أخبار محلية > رجل الأمن الذي ظهر في فيديو “دق على عمتك”: لم أتنازل.. ووكلت محامياً لمتابعة الحق الخاص
10/10/2018   2:49 م

رجل الأمن الذي ظهر في فيديو “دق على عمتك”: لم أتنازل.. ووكلت محامياً لمتابعة الحق الخاص

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أكد رجل الأمن مشعل بن خلف العتيبي الذي ظهر في فيديو الواقعة التي عُرفت إعلامياً بـ”دق على عمتك” أنه وكل محامياً لرفع دعوى لمتابعة الحق الخاص في القضية، نافياً جميع ما تردد عن تنازله.

وأصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة أمس الثلاثاء أحكاماً ابتدائية بحق المتهمين في القضية، تضمنت سجن المتهم الرئيس وزوجته 60 يوماً وجلد كل منهما 50 جلدة وتغريمهما 20 ألف ريال.

في حين وجهت المحكمة في وقت سابق بالإفراج عن ابنة المتهم (14 عاماً) بكفالة لصغر سنها، بعد اعترافها بالتلفظ على رجل الأمن. وفق “أخبار 24”.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة أعلنت قبل حوالي شهرين توقيف قائد مركبة وزوجته وابنته بعد ارتكابه مخالفة مرورية، وقيام زوجته وابنته بتصوير مقطع فيديو يتهم خلاله رجل المرور باتهامات باطلة لثنيه عن تسجيل المخالفة.

رجل الأمن الذي ظهر في فيديو “دق على عمتك”: لم أتنازل.. ووكلت محامياً لمتابعة الحق الخاص

أخبار محلية
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