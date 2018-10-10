نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > فاعلة خير بجدة تسدد مديونيات 4 مواطنين وتسهم في الإفراج عنهم
10/10/2018   2:53 م

فاعلة خير بجدة تسدد مديونيات 4 مواطنين وتسهم في الإفراج عنهم

+ = -
625

كشفت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة جازان، أن فاعلة خير بجدة أسهمت في الإفراج عن 4 مواطنين كانوا موقوفين بسجون ضمد والدرب بجازان على خلفية مطالبات مالية، وسددت عنهم مبلغا وقدره 135 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.

وأوضح رئيس اللجنة علي زعلة، أن اللجنة رصدت 4 حالات لمواطنين غارمين نزلاء، فجرى تكليف رئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة بنت شاكر الزكري بالتواصل مع فاعلة الخير التي عرفت بمساهماتها المستمرة في دعم برنامج “تفريج كربة”.

وأضاف زعلة، أن فاعلة الخير بادرت بعد التواصل معها وإطلاعها على الحالات الأربع بتسديد مبالغ المديونيات المترتبة على النزلاء، لتستكمل بعد ذلك إجراءات الإفراج عنهم وعودتهم إلى أسرهم.

فاعلة خير بجدة تسدد مديونيات 4 مواطنين وتسهم في الإفراج عنهم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885006518.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.