فاعلة خير بجدة تسدد مديونيات 4 مواطنين وتسهم في الإفراج عنهم

كشفت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة جازان، أن فاعلة خير بجدة أسهمت في الإفراج عن 4 مواطنين كانوا موقوفين بسجون ضمد والدرب بجازان على خلفية مطالبات مالية، وسددت عنهم مبلغا وقدره 135 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
وأوضح رئيس اللجنة علي زعلة، أن اللجنة رصدت 4 حالات لمواطنين غارمين نزلاء، فجرى تكليف رئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة بنت شاكر الزكري بالتواصل مع فاعلة الخير التي عرفت بمساهماتها المستمرة في دعم برنامج “تفريج كربة”.
وأضاف زعلة، أن فاعلة الخير بادرت بعد التواصل معها وإطلاعها على الحالات الأربع بتسديد مبالغ المديونيات المترتبة على النزلاء، لتستكمل بعد ذلك إجراءات الإفراج عنهم وعودتهم إلى أسرهم.