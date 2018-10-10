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أخبار الخرج > بالصور.. بدء فتح المسار الثاني لمحطة الفحص الدوري #بالخرج
10/10/2018   1:47 م

بالصور.. بدء فتح المسار الثاني لمحطة الفحص الدوري #بالخرج

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تجاوبا مع مطالبات أهالي الخرج لحل مشكلة أزمة محطة الفحص الدوري التي قد بدأت في الأسابيع الماضية تجاوبت إدارة محطة الفحص الدوري بالخرج وبدأت بتركيب وفتح المسار الثاني الذي سوف يتم فتحه علي يومين لمحطة الفحص الدوري بالسيارات بالخرج.

بالصور.. بدء فتح المسار الثاني لمحطة الفحص الدوري #بالخرج

أخبار الخرج
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