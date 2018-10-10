بالفيديو.. جراح الظفيري: الفجيرة الإماراتي هو الأقرب للمشاركة في الدوري السعودي الموسم المقبل

كشف الناقد الكويتي جراح الظفيري عن هوية النادي الإماراتي المرجح أن يشارك في مسابقة الدوري السعودي الموسم المقبل، كما أبدى رأيه في اللاعب الجزائري بغداد بونجاح.
وقال الظفيري خلال مقابلته مع برنامج “الوقت الأصلي” على القناة “السعودية”، إن الأنباء تقول إن نادي الفجيرة الإماراتي هو أقرب الأندية الإماراتية للمشاركة في الدوري السعودي الموسم المقبل، بجوار المحرق البحريني.
وعن الأنباء التي تشير إلى مفاوضات أندية سعودية مع اللاعب الجزائري بغداد بونجاح، أكد الظفيري أن بونجاح لاعب هداف ومكسب للدوري السعودي، وسينجح مع أي فريق يلعب معه.