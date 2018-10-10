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أخبار محلية > بالفيديو.. البليهد يروي باكياً قصة وفاة ابنه في تفجير الحمراء.. وموقف الملك سلمان معه وقتها
10/10/2018   10:48 ص

بالفيديو.. البليهد يروي باكياً قصة وفاة ابنه في تفجير الحمراء.. وموقف الملك سلمان معه وقتها

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كشف وكيل إمارة منطقة الرياض السابق عبدالله البليهد، عن موقف نبيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز معه قبل 15 عاماً، وتحديداً بعد استشهاد ابنه محمد البليهد في تفجير الحمراء بالرياض عام 2003.

وقال البليهد خلال إحدى حلقات برنامج “وينك”، على قناة “روتانا خليجية”، إن استشهاد ابنه كان من أشد المواقف الصعبة التي واجهها في حياته، خاصةً أن الشهيد كان في شبابه وقتل غدراً بعد زواجه بفترة قصيرة وإنجابه طفلتين.

وأضاف أن موقف الملك سلمان بن عبدالعزيز كان إيجابياً معه كونه كان أميراً لمنطقة الرياض وقتها، مبيناً أنه لم يقصر بزيارة أسرة الشهيد وتأكيده على ملاحقة الجناة الإرهابيين وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم.

بالفيديو.. البليهد يروي باكياً قصة وفاة ابنه في تفجير الحمراء.. وموقف الملك سلمان معه وقتها

أخبار محلية
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