“حساب المواطن” يبدأ إيداع الدعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم خلال الفترة الماضية

اسم المستخدم , إنجليزي فقط *
البريد الإلكتروني *
النوع
حساب فيس بوك
حساب تويتر
حساب انستقرام
قوقل بلص
قناة اليوتيوب
حساب سكايب
رقم الهاتف
اسم المستخدم
كلمة المرور
أعلن برنامج حساب المواطن أنه بدأ اليوم إيداع مخصص دعم الدورة الحادية عشرة، للمستفيدين المكتملة طلباتهم خلال الفترة الماضية.
وأوضح البرنامج خلال حسابه الرسمي على “تويتر”، أن الإيداع سوف يستمر حتى نهاية اليوم (الأربعاء) بإذن الله تعالى.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885006477.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج