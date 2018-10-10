نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “حساب المواطن” يبدأ إيداع الدعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم خلال الفترة الماضية
10/10/2018   10:43 ص

“حساب المواطن” يبدأ إيداع الدعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم خلال الفترة الماضية

+ = -
1080

أعلن برنامج حساب المواطن أنه بدأ اليوم إيداع مخصص دعم الدورة الحادية عشرة، للمستفيدين المكتملة طلباتهم خلال الفترة الماضية.

وأوضح البرنامج خلال حسابه الرسمي على “تويتر”، أن الإيداع سوف يستمر حتى نهاية اليوم (الأربعاء) بإذن الله تعالى.

“حساب المواطن” يبدأ إيداع الدعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم خلال الفترة الماضية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885006477.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.