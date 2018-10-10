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أخبار محلية > شاهد.. “التجارة” تضبط 7 مستودعات لإنتاج وتصنيع وتخزين زيوت سيارات مغشوشة بالرياض
10/10/2018   10:40 ص

شاهد.. “التجارة” تضبط 7 مستودعات لإنتاج وتصنيع وتخزين زيوت سيارات مغشوشة بالرياض

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أجرت الفرق الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار أمس (الثلاثاء)، حملات نوعية على المستودعات والمصانع الموزّعة للزيوت المغشوشة للسيارات بالرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرتها الوزارة عبر صفحتها بـ”تويتر”، بعضاً من الحملات التي شنتها الفرق الميدانية على مدار اليوم لضبط المصانع والمستودعات المخالفة.

وتمكنت الفرق الميدانية من غلق 3 مستودعات تُخزن زيوت سيارات مغشوشة وتحجز أكثر من 17 ألف علبة زيت مغشوشة؛ إلى جانب اتخاذ الإجراءات النظامية.

وداهمت الفرق كذلك 4 مواقع لإنتاج وتصنيع الزيوت المغشوشة، لتنجح في ضبط ومصادرة 48 ألفاً و780 عبوة زيت جاهزة للتعبئة والبيع.

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شاهد.. “التجارة” تضبط 7 مستودعات لإنتاج وتصنيع وتخزين زيوت سيارات مغشوشة بالرياض

أخبار محلية
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