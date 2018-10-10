أسرة بجازان ترصد 50 ألف ريال مكافأة لمن يساعد في العثور على ابنهم المتغيب

رصدت أسرة شاب مفقود منذ (الخميس) الماضي بمنطقة جازان، مكافأة مالية قدرها 50 ألف ريال لمَن يدلي بمعلومات صحيحة تساعد في العثور عليه.
وأوضح أحد أفراد أسرة المفقود أن الشاب سعيد القحطاني (15 عاماً) خرج من المنزل بمدينة الدرب في جازن منذ الخميس الماضي ولم يعد مرة أخرى.
وبيّن عم المفقود ويدعى محمد القحطاني وفقاً لـ”سبق”، أن ابن أخيه يعاني من اعتلالات نفسية، مشيراً إلى أن أسرته تقدمت ببلاغ رسمي لشرطة الدرب من أجل تكثيف البحث للعثور عليه.
وطالبت الأسرة كل مَن يتوصل إلى معلومة تشير إلى ابنهم المفقود بالتواصل معهم عبر أحد هذين الرقمين (0553615218 ، 0533469444).