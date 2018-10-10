ضـرب والده وقال: “لا تفتح فمك يا شايب”.. معاقبة شاب عاق بالسجن 5 سنوات و3 آلاف جلدة

أيدت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، حكماً صادراً من محكمة جدة يقضي بحبس شاب 5 سنوات وجلده 3 آلاف جلدة؛ لإدانته في واقعة عقوق لوالده المُسن وتوجيه ألفاظ لا تليق له.
ووجهت النيابة العامة وفقاً لـ”عكاظ”، إلى الشاب تهمة العقوق، ومحاولته الاعتداء على أخته الكبرى والتلفظ عليها، مطالبةً المحكمة بتطبيق عقوبة تعزيرية بحقه؛ كون ما أقدم عليه يُعد من الأفعال المحرمة.
بدوره تمسك والد الشاب بمعاقبته كونه عاقاً له ومغالياً في العقوق، متهماً إياه بالتلفظ عليه وإهانته بألفاظ خارجة وكلمات نابية بينها “لا تفتح فمك يا شايب” و”انقلع من وجهي” إلى جانب الاعتداء عليه بعدة طرق آخرها دفعه وركله بقدمه من قرب.
فيما برر الشاب الاعتداء على والده بأنه كان تحت تأثير المخدرات والمسكرات ومعاناته من حالة نفسية، قبل أن تحيله المحكمة للكشف الطبي ويتضح بعد ذلك كذبه وسلامته نفسياً وصحياً، لتقرر المحكمة الحكم بحبسه 5 سنوات وجلده 3 آلاف جلدة.