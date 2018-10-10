حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء، أن الفرصة ستكون مهيأة لتشكل السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على عددٍ من المرتفعات.
وذكرت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة، أنها تتوقع أن يشمل تأثير تشكل السحب الرعدية الممطرة مرتفعات مناطق “جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة” وقد يمتد تأثيرها حتى مرتفعات المدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة مع تهيؤ الفرص لهطول أمطار متفرقة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، وأن يتكوّن الضباب على سواحل المنطقة الشرقية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.