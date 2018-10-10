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أخبار محلية > شاهد كيف حاول مفحطون تضليل الجهات الأمنية بالتواطؤ مع ورشة سمكرة
10/10/2018   12:06 ص

شاهد كيف حاول مفحطون تضليل الجهات الأمنية بالتواطؤ مع ورشة سمكرة

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قادت التحريات الأمنية التي أجرتها فرق المتابعة التابعة لإدارة مرور الرياض إلى القبض على مجموعة من المفحطين بعد محاولتهم التخفي وتضليل الجهات الأمنية.

وتمكّن رجال التحريات من العثور على سيارات المفحطين داخل ورشة في إحدى الصناعيات بعدما حاولوا – بالتواطؤ مع الورشة – تضليل الجهات الأمنية عبر إصلاح السيارات بسرعة.

وكان المفحطون قد نزعوا خلال ممارستهم التفحيط لوحات المركبات وظللوها بالكامل، كي لا تتمكن الجهات الأمنية من التعرف على مركباتهم والقبض عليهم. وفق “أخبار 24”.

كما أن إحدى السيارات التي أطاحت بها الجهات الأمنية (هوندا أكورد) قد ظهرت في مقطع متداول واصطدم سائقها بسيارة أخرى (فورد) وأحدث بها أضراراً كبيرة ولاذ بالهرب من موقع الحادث.

شاهد كيف حاول مفحطون تضليل الجهات الأمنية بالتواطؤ مع ورشة سمكرة

أخبار محلية
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