“الشؤون الاقتصادية” يناقش التقرير الربعي لرؤية 2030

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم (الثلاثاء) اجتماعه الأسبوعي في قصر اليمامة بالرياض، حيث ناقش عددا من الموضوعات الرئيسية.
وجاء في مقدمة المواضيع المناقَشة، العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية في شأن تقرير الربع الثاني من العام الجاري لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وتضمّن العرض تفصيلاً حول التقدم المحرز على مستوى الرؤية، والبرامج التنفيذية لتحقيقها، إلى جانب الاستنتاجات الاستراتيجية التي جرى تحديدها خلال الربع الثاني. وفق “أخبار 24”.
كما تضمّن ترتيب المخاطر حسب الأولوية وتحليل الأثر المحتمل، حيث اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.