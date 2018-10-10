فيديو.. حـادث شنيع داخل شارع داخلي في حي الأزهري بالمدينة المنورة

رصدت كاميرات مراقبة في شارع بالمدينة المنورة لحظة وقوع حـادث مروري شنيع بين مركبتين في تقاطع داخل حي الأزهري.
وأظهر المقطع سيارة سيدان صغيرة متوجهة بسرعة نحو تقاطع مروري دون أن يحاول سائقها تهدئتها أو إيقافها عند التقاطع المنتهي عند شارع مزدوج، في الوقت الذي كانت سيارة دفع رباعي قادمة في الاتجاه الآخر من الشارع المزدوج.
وقفزت السيارة الصغيرة فوق الرصيف وارتطمت بقوة بسيارة الدفع الرباعي، وأظهر المقطع انقلاب السيارة الصغيرة عدة مرات بعد أن اصطدمت بسيارة الدفع الرباعي.
ولم يُعرف ما إن كان الحادث قد تسبب بوفيات أو إصابات بليغة؛ لكن لم يصدر عن الجهات المختصة أي توضيح متصل بأسبابه أو الأضرار الناجمة عنه.
وفق “أخبار 24”.