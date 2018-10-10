“التجارة”: تفتيش أكثر من 21 ألف منشأة خلال العام الماضي.. وزيادة كشف المخالفات بنسبة 412%

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، زيادة الكشف عن مخالفات نظام مكافحة التستر خلال السنوات الـ 4 الماضية بنسبة 412%.
وأوضحت في بيان لها أن الجولات التفتيشية للوزارة وقفت على 21692 منشأة بعدة قطاعات تجارية خلال العام 1438هـ، فيما أحالت 1195 قضية خلال العام الهجري المنقضي إلى النيابة العامة والجهات القضائية المختصة لإصدار الأحكام النهائية. وفق “أخبار 24”.
وكانت قد أحالت 871 قضية تستر للنيابة العامة خلال عام 1438هـ ، و450 قضية في عام 1437هـ، إضافةً إلى 290 قضية في عام 1436هـ.
وتواصل الوزارة مكافحة التستر التجاري في كافة القطاعات والتي تَصدّرها قطاعا المقاولات العامة وتجارة التجزئة، حيث تمت إحالة 251 قضية إلى جهات الاختصاص في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.