“هيئة الاتصالات” توضح حقيقة انقطاع الإنترنت في المملكة الخميس القادم

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبوحيمد حقيقة ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وما نُشر في بعض المواقع الإخبارية حول احتمالية انقطاع الإنترنت عن المستخدمين في المملكة وحول العالم يوم الخميس القادم.
وأكد أبوحيمد أن هذه المعلومات غير دقيقة، إذ إن ما سيحدث هو تحديث لمفاتيح التشفير التابعة لخوادم نظام أسماء المواقع (DNS) لشبكة الإنترنت العالمية، مشددا على أن التأثير سيكون “شبه معدوم”.
وأفاد بأن هذا الإجراء يهدف لحماية الإنترنت وموثوقية البيانات؛ مؤكداً أن الهيئة أبلغت الجهات الحكومية ومزودي خدمات الإنترنت بالتحديث وموعده، لافتاً إلى أن ما سيحدث إجراء طبيعي، وليس على ما يصوَّر به في المعلومات المتداولة. وفق “أخبار 24”.
وشدّد أبوحيمد على أن عملية التحديث هي مسؤولية الجهات الحكومية، وأن هيئة الاتصالات قد أبلغتهم بما سيحدث.