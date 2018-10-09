بالفيديو.. أحمد موسى: سأدعم السهلاوي حتى يتألق ويسجل المزيد من الأهداف

أشار محترف النصر النيجيري أحمد موسى إلى أن زميله بالفريق محمد السهلاي، الذي عاد للتسجيل مؤخراً أصبح واثقا من نفسه، مؤكداً أنه سيدعم السهلاوي حتى يتمكن من تسجيل المزيد من الأهداف.
وحول توقعاته بفوز فريق النصر الذي يتصدر ترتيب فرق الدوري في الجولة الخامسة من الدوري بالبطولة، أوضح موسى، أن الوقت ما زال مبكراً للحديث عن تحقيق النصر لبطولة الدوري، إلا أنه وزملاءه سيقاتلون حتى الرمق الأخير للفوز فيها.
وكان السهلاوي، قد تمكن من تسجيل هدف خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد الحزم ضمن الجولة الخامسة من الدوري، وذلك من كرة مررها له النيجيري أحمد موسى.
وفق “أخبار 24”.