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اخبار رياضية > مصادر: الهولندي “آريين روبن” يقترب خطوة من الاتحاد
09/10/2018   7:30 م

مصادر: الهولندي “آريين روبن” يقترب خطوة من الاتحاد

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اقترب نادي الاتحاد، خلال الساعات القليلة الماضية، خطوة جديدة نحو ضم نجم نادي بايرن ميونخ الألماني اللاعب الهولندي “آريين روبن” إلى صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لوسائل إعلام إيطالية، يبحث النادي الألماني عن بديل لنجمه الهولندي البالغ من العمر 34 عامًا، الذي ينتهي عقده الصيف القادم، على أن يستبدل به لاعب فريق روما الإيطالي التركي جنكيز أوندير، مقابل 60 مليون يورو.

وكانت إدارة الاتحاد دخلت مؤخرًا في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب الهولندي روبن والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، خلال الانتقالات الشتوية.

مصادر: الهولندي “آريين روبن” يقترب خطوة من الاتحاد

اخبار رياضية
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