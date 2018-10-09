جماهير الاتحاد تستنجد بتركي آل الشيخ لمنع انتقال بونجاح للهلال

دشنت جماهير نادي الاتحاد، هاشتاج “يا المقيرن بونجاح مطلبنا” من أجل سرعة إنهاء التعاقد مع الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري.
ويعاني بونجاح من أزمة مؤخرا مع فريقه القطري بعد قيامه بإلقاء قميص النادي على الأرض، الأمر الذي قد يدفع السد للاستغناء عنه في الفترة المقبلة.
وحرص محبو نادي الاتحاد، على الاستنجاد بتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، من أجل التعاقد مع المهاجم الجزائري، في ظل حرصه وتأكيده على دعم الفريق من أجل العودة للمسار الصحيح في مسابقة الدوري.
يعاني الاتحاد في الموسم الحالي، من أسوأ بداية له في التاريخ، بتلقيه الخسارة في 4 مباريات، وتعادل وحيد خلال الخمس جولات التي خاضها بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتخشى جماهير الاتحاد، من انتقال بونجاح إلى صفوف الهلال، استكمالا لسلسلة التعاقدات القوية التي تم تدعيم الفريق بها في بداية الموسم، خاصة أنه لا يعاني من أي أزمات مالية.
يرصد “سعودي .كوم” أبرز تعليقات جمهور العميد بشأن بونجاح والتي جاءت كالتالي:
أبو ناصر الكل واثق فيك بأنك سوف تجعل من الاتحاد مدريد العرب ومتسيد القاره كماضي عهده.
أبو ناصر الكورة في ملعبك فالقرار بعد الله بيدك والدعم من معاليه مازال.. لاينعاد مسلسل العاهات، نبغاه حي أو ميت.
ان راح لنادي سعودي وهو يتفرج فهذي طامه – اللاعب مكسب وجاهز ومتعود على على الاجواء يعني جيبه ولعبه على طول.
أعتقد بعد مشكلة بونجاح وتوتر العلاقه مع فريقه الحالي السد، أرى بأنها أفضل فرصة لمحاولة جلبه للدوري السعودي وللإتحاد تحديدآ، لأنه بحاجة ماسه إلي لاعب بإمكانياته، وراح تكون كارثه لو وقع للشباب أو الهلال.
يالمقيرن نحتاج بو نجاح والجمهور يبيه.. لاعب مميز هداف ومهاري ياليت نلاقي اهتمام لطلباتنا.