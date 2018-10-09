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أخبار محلية > سعودي من ذوي الاحتياجات يحقق المركز الأول في سباق سيارات بالأردن بسيارة تحمل شعار “نيوم”
09/10/2018   7:26 م

سعودي من ذوي الاحتياجات يحقق المركز الأول في سباق سيارات بالأردن بسيارة تحمل شعار “نيوم”

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واصل المتسابق السعودي فهد العبداللطيف تحقيق الإنجازات لرياضة السيارات السعودية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث بعدما حصد أخيراً لقب فئة “تي 2.1” لسيارات الإنتاج التجاري المجهزة بمحرك بنزين في رالي باها الأردن.

وحقق العبداللطيف اللقب بسياراته الخاصة التي تحمل شعار مدينة “نيوم”.

وشارك العبداللطيف في سباقات رالي السيارات منذ كان عمره 10 سنوات، وحقق المركز السابع في رالي جدة للسيارات عام 2015، والمركز الأول في رالي أم القيوين في العام ذاته، ثم المركز السابع في رالي حائل عام 2017، بالإضافة إلى المركز الأول في رالي باها بالأردن 2018.

ونوه فهد بالدعم اللامحدود من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث التقى به صدفةً في “نيوم” أثناء سفره شمال غرب المملكة في أغسطس الماضي، مؤكداً أنه سيواصل المشاركة في سباقات السيارات لتحقيق الكثير من الإنجازات والمراكز ورفع شعار نيوم وعلم المملكة عالياً.

سعودي من ذوي الاحتياجات يحقق المركز الأول في سباق سيارات بالأردن

سعودي من ذوي الاحتياجات يحقق المركز الأول في سباق سيارات بالأردن

سعودي من ذوي الاحتياجات يحقق المركز الأول في سباق سيارات بالأردن

سعودي من ذوي الاحتياجات يحقق المركز الأول في سباق سيارات بالأردن

سعودي من ذوي الاحتياجات يحقق المركز الأول في سباق سيارات بالأردن

سعودي من ذوي الاحتياجات يحقق المركز الأول في سباق سيارات بالأردن

وفق “أخبار 24”.

سعودي من ذوي الاحتياجات يحقق المركز الأول في سباق سيارات بالأردن بسيارة تحمل شعار “نيوم”

أخبار محلية
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