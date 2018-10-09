اكتمال حجز 1172 فيلا من إسكان “مدينة الورود” بالطائف خلال 3 أسابيع‎.. هذه مواصفاتها وأسعارها

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، عن اكتمال حجز 1172 فيلا سكنية في مشروع إسكان “مدينة الورود” بمحافظة الطائف بعد 3 أسابيع من إطلاقه، والذي يتضمّن 4775 فيلا بأسعار تبدأ من 499 ألف ريال.
ويتوسط مدينة الورود التي تم فتح حجز المرحلة الثانية منها، مركز ترفيهي تجاري بمساحة تتجاوز نصف مليون متر مربع، ويحوي مرافق تعليمية وصحية وحكومية وعدداً من المساجد والجوامع وحدائق عامة ومنتزهات وملاعب للأطفال. وفق “أخبار 24”.
كما يضم المشروع مناطق ترفيهية وتجارية بطول أكثر من ألفي متر، تحوي محلات تجارية ومقاهي ومطاعم وحدائق ونوادي ومسابح وميدان “المشهد العملاق”، الذي يتميز بمنارة ستكون علامة فارقة للمدينة تضاف للمعالم المعمارية السعودية المميزة.
كما يوفّر المشروع 4 نماذج، بمساحات تبدأ من 250 مترا مربعا، وبقسط شهري يبدأ من 1665 ريالا، تناسب عدد أفراد الأسرة ومستوى دخلهم الشهري، وتبدأ أسعار الفلل في المشروع – الذي سيتم تسليمه للمستفيدين خلال فترة تتراوح بين عامين إلى 3 أعوام من تاريخ توقيع العقود النهائية – من 499 ألف ريال.