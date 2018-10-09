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أخبار محلية > كرّمه بدرع وخمسين ريالاً.. عامل مغسلة سيارات يعيد لمواطن 40 ألفاً وجدها داخل سيارته
09/10/2018   7:22 م

كرّمه بدرع وخمسين ريالاً.. عامل مغسلة سيارات يعيد لمواطن 40 ألفاً وجدها داخل سيارته

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أعاد عامل في إحدى مغاسل السيارات بمدينة حائل أربعين ألف ريال عثر عليها داخل سيارة أحد الزبائن.

وكان صاحب السيارة قد تركها للغسل وذهب مع شخص آخر عندما عثر العامل (يمني الجنسية) على المبلغ تحت إحدى مراتب السيارة خلال مباشرته تنظيفها.

وعندما حضر صاحب السيارة لتسلمها، لم يخبره العامل بعثوره على المبلغ وانتظره ليسأله عنه، وعندما لم يفعل ظنّ العامل أنه شخص اشترى سيارة جديدة وكان المبلغ بداخلها؛ إذ سبق له التعرض لموقف مشابه. وفق “أخبار 24”.

وبعد أن تحقق العامل من أن المال يعود لصاحب السيارة الذي عرّفه مبلغه بالتحديد، سلّمه له.

وعاد صاحب السيارة من الغد ومعه درع تكريمية ومبلغ خمسين ريالاً أهداهما للعامل نظير أمانته.

كرّمه بدرع وخمسين ريالاً.. عامل مغسلة سيارات يعيد لمواطن 40 ألفاً وجدها داخل سيارته

أخبار محلية
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