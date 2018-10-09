يتقدمهم نائب أمير جازان.. جموع من المصلين يؤدون الصلاة على الشهيد الجابري

أدى جموع من المصلين، يتقدمهم نائب أمير جازان محمد بن عبدالعزيز، صلاة الميت على الشهيد رئيس الرقباء عبدالله بن قاسم عيدان الجابري، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد في الخطوط الأمامية بمنطقة جازان.
وتوافد المصلون – بينهم مسؤولون وعسكريون ومشايخ – إلى جامع الراجحي في محافظة العارضة عصر اليوم لأداء الصلاة على الشهيد، حيث نقل نائب أمير جازان بعد الصلاة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وعبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده – رحمه الله – في ميادين الشرف ، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة.
وفق “أخبار 24”.