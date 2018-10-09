نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > يتقدمهم نائب أمير جازان.. جموع من المصلين يؤدون الصلاة على الشهيد الجابري
09/10/2018   7:23 م

يتقدمهم نائب أمير جازان.. جموع من المصلين يؤدون الصلاة على الشهيد الجابري

+ = -
885

أدى جموع من المصلين، يتقدمهم نائب أمير جازان محمد بن عبدالعزيز، صلاة الميت على الشهيد رئيس الرقباء عبدالله بن قاسم عيدان الجابري، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد في الخطوط الأمامية بمنطقة جازان.

وتوافد المصلون – بينهم مسؤولون وعسكريون ومشايخ – إلى جامع الراجحي في محافظة العارضة عصر اليوم لأداء الصلاة على الشهيد، حيث نقل نائب أمير جازان بعد الصلاة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وعبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده – رحمه الله – في ميادين الشرف ، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة.

صورة

صورة

صورة

صورة

وفق “أخبار 24”.

يتقدمهم نائب أمير جازان.. جموع من المصلين يؤدون الصلاة على الشهيد الجابري

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885006405.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.