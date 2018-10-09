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أخبار محلية > بالأسماء.. النقل تدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائفها للمطابقة النهائية
09/10/2018   4:15 م

بالأسماء.. النقل تدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائفها للمطابقة النهائية

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دعت وزارة النقل 102 مواطن ومواطنة ممن اجتازوا المقابلة الشخصية من بين المتقدمين والمتقدمات للوظائف التي سبق الإعلان عنها في 17 شوال الماضي، لمراجعة أيٍ من فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية؛ لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية.

وأوضحت الوزارة أن مواعيد المراجعة غداً الأربعاء وبعد غدٍ الخميس، داعية المعلن أسماؤهم اصطحاب الوثائق اللازمة.

وأكدت أن من لم يحضر أصول الوثائق خلال فترة المطابقة، فلن يتم النظر في المستندات التي تتوافر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، مشددة على أن من لم يراجع خلال الفترة المحددة فإن ذلك سيعد عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن الدعوة للمطابقة لاتعني القبول وإنما لمراجعة صحة البيانات، وسيتم إعلان أسماء المقبولين النهائية بعد اعتمادها على الموقع الإلكتروني لوزارة النقل.

قائمة أسماء الرجال

قائمة أسماء النساء

بالأسماء.. النقل تدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائفها للمطابقة النهائية

أخبار محلية
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