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أخبار محلية > مصادر: نفاذ تذاكر قطار الحرمين قبل يومين من انطلاق أول رحلاته
09/10/2018   4:12 م

مصادر: نفاذ تذاكر قطار الحرمين قبل يومين من انطلاق أول رحلاته

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كشفت مصادر عن نفاذ أغلب تذاكر رحلات قطار الحرمين السريع على متن رحلاته بين المحطات الأربع (مكة المكرمة، جدة، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، المدينة المنورة).

واستعرض “أخبار 24” عند التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء موقع الحجز الإلكتروني على بوابة القطار على الإنترنت، حيث تبين توفر عدد محدود جدًّا من المقاعد على الرحلات الرئيسية (مكة – المدينة)، (المدينة – مكة)، (جدة – مكة)، (مكة – جدة)، خلال الأيام الأربعة الأولى للتشغيل الرسمي للقطار الخميس والجمعة والسبت والأحد المقبلة.

فيما تبين توفر عدد أكبر بقليل من المقاعد على الرحلات الأقل طلبًا مثل رحلة (مدينة الملك عبد الله الاقتصادية – جدة) و(جدة – مدينة الملك عبد الله الاقتصادية).

ويبدأ التشيغل الرسمي للقطار الخميس المقبل (11 أكتوبر 2018)، إذ تم تحديد الرحلات أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، وتتزايد بشكل تدريجي لتشمل جميع أيام الأسبوع لاحقًا، وتم اعتماد أسعار التذاكر مع تخفيضها بنسبة 50% على درجتي الضيافة والأعمال لمدة شهرين من انطلاق الرحلات.

مصادر: نفاذ تذاكر قطار الحرمين قبل يومين من انطلاق أول رحلاته

أخبار محلية
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