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أخبار محلية > تعيين “وداد العنزي” مساعدة لمدير “صحة المدينة” كأول سيدة تتولى هذا المنصب
09/10/2018   4:11 م

تعيين “وداد العنزي” مساعدة لمدير “صحة المدينة” كأول سيدة تتولى هذا المنصب

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أصدر الدكتور عبدالحميد الصبحي مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة قراراً، بتكليف الصيدلانية وداد بنت سالم العنزي بمنصب مساعد مدير عام الشؤون الصحية للإمداد بمنطقة المدينة المنورة.

ونص القرار على أن تمارس العنزي كافة الصلاحيات الممنوحة لها لمدة عام اعتباراً من 28/1/1440هـ.

وتضمن إنهاء تكليف الصيدلي هيثم بن محمود رمّال من مهام عمله مع تقديم الشكر والتقدير له على جهوده خلال فترة عمله السابقة، وتكليفه بالعمل في مركز المراقبة الصحية بالمطار. وفق “أخبار 24”.

وتعد العنزي بحسب مصادر عدة أول امرأة تتولى منصب مساعد مدير الشؤون الصحية بالمدينة المنورة.

تعيين “وداد العنزي” مساعدة لمدير “صحة المدينة” كأول سيدة تتولى هذا المنصب

أخبار محلية
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