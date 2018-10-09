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أخبار محلية > “التجارة” تستدعي 37.8 ألف سيارة من “جنرال موتورز” لإصلاح خلل قد يؤدي لوقوع حـادث
09/10/2018   4:09 م

“التجارة” تستدعي 37.8 ألف سيارة من “جنرال موتورز” لإصلاح خلل قد يؤدي لوقوع حـادث

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار استدعاء 37.8 ألف مركبة من جنرال موتورز (يوكن، سوبربان، تاهو، سلفرادو، اسكاليد، سييرا)، جميعها موديل 2015.

وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء وجود خلل في نظام التوجيه الكهربائي (EPS) قد يؤدي إلى صعوبة في توجيه المركبة، ما يزيد من خطر وقوع حـادث.

وبلغ عدد سيارات سوبربان المستدعاة، 7130 مركبة، و14892 مركبة تاهو، و582 مركبة سلفرادو، و10721 مركبة يوكن، و970 مركبة سكاليد، و3505 مركبات سييرا.

ودعت الوزارة مالكي هذا النوع من المركبات لمراجعة الوكلاء (شركة الجميح للسيارات، شركة التوكيلات العالمية، وجنرال موتورز)؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

التجارة

“التجارة” تستدعي 37.8 ألف سيارة من “جنرال موتورز” لإصلاح خلل قد يؤدي لوقوع حـادث

أخبار محلية
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