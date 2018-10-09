أحدث مستجدات العاصفة “لبان”.. اليمن وعمان تتأهبان والسلطنة تتوقع تحولها لإعصار خلال 24 ساعة

يترقب الكثيرون في عمان واليمن والسعودية العاصفة المدارية “لبان” التي تشكلت في بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عمان، في حين توقع خبراء أن تتحول إلى إعصار.
وأعلنت سلطنة عمان تمركز العاصفة “لبان” وسط بحر العرب على دائرة عرض 12.4 شمالًا وخط طول 60.0 شرقًا، مقدرة سرعتها بـ(93-102 كلم/ساعة)، وموضحة أنها تبعد عن سواحل السلطنة (مدينة صلالة) نحو 830 كيلومترًا.
وأضافت أن لبان تواصل تحركها باتجاه الغرب والشمال الغربي نحو سواحل محافظة ظفار واليمن، مع احتمال تعمقها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال 24 ساعة القادمة، فيما تشير التنبؤات إلى احتمال تأثر محافظتي ظفار والوسطى -اعتبارًا من غدٍ الأربعاء- بأمطار متفرقة، وبأمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة اعتبارًا من الجمعة. وفق “أخبار 24”.
وقال خبير الطقس زياد الجهني إنه من المتوقع تطور عاصفة لبان إلى إعصار خلال 24 ساعة لتؤثر على سواحل اليمن نهاية الأسبوع، وتتعمق داخل خليج عدن حتى تصل إلى باب المندب، حيث تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك، وتتلاشى وتضخ رطوبة البحر الكثيفة داخل صحراء الجزيرة لتبدأ بعدها حالة ممطرة.
في حين توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني أن تحدث مع هذه الحالة أمطار من غزيرة إلى غزيرة جدًّا، على سواحل اليمن وعُمان وفيضانات في بعض المواقع.
وحول تأثر أجواء المملكة بالعاصفة، أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند أن السعودية عادة لا تتأثر جراء الأعاصير المدارية في بحر العرب بشكل مباشر، إذ تموت الأعاصير على اليابس قبل أن تتوغل في أجواء السعودية، ولكن أحيانًا تستفيد المملكة من كتل رطبة يجلبها الأعصار قد تؤثر إيجابيًّا في تشكل السحب ونزول المطر خاصة في الركن الجنوبي الغربي.
وكانت هيئة الأرصاد قد أكدت عدم تأثير العاصفة بشكل مباشر على أجواء المملكة خلال الأيام القادمة.
جدير بالذكر أنه تم إطلاق اسم “لبان” على هذه العاصفة، وهو منتج عماني شهير يستخرج من الأشجار ويستخدم في صناعة العطور والبخور.